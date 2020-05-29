長榮大房兄弟內鬨再起 弟弟派杯葛張榮發基金會開董事會

長榮航 (2618-TW) 董事改選未列入大房老二張國明、老三張國政，確定由大房長子張國華當家後，長榮集團經營權之爭烽火再起，對於今 (29) 日張榮發基金會召開董事會，張國明發出聲明強調為違法召集，且多數原任董事拒絕出席參加。

張榮發基金會預計今日召開董事會，張國明發出聲明指出，董事會屬違法召開，原因是張榮發基金會董事長鍾德美已遭解任。

張國明表示，按財團法人法第 40 條第 3 項規定「第一項董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但主管機關得依職權命其限期改選；屆期仍不改選者，自期限屆滿時，當然解任」。

張榮發基金會原始捐助人張國政，也向法院聲請臨時董事會、 盼公益基金會回歸公益。

張國華一方也發聲明指出，張榮發文教基金會日召開董事會，會中依據「財團法人法」進行討論 108 年度工作報告及財務報表、修正捐助章程及改選董事等議案，教育部亦有派員列席，不過，修改章程及改選董事之議案，因張國明、吳景明等 6 位董事再度杯葛拒不出席，以致無法達到特別決議三分之二以上董事 (10 人) 出席門檻，因此未能順利改選。

張榮發基金會回應，董事任期屆滿迄今已多次召開董事會辦理選舉事宜，含此次已召開過 8 次董事會，其中 6 次董事會有列改選董事議程，惟 6 次董事會中竟有 5 次都遭特定董事杯葛不出席會議。

張榮發基金會進一步指出，教育部尚且於 5 月 22 日發函給所有董事告知 5 月底前要改選，何來當然解任之說，痛批刻意杯葛缺席的董事一心只想著如何藉由基金會來奪取經營權，有違本會宗旨。