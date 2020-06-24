玉晶光可望獲非蘋陣營需求挹注 外資目標價首見逾800元

玉晶光 (3406-TW) 今年有兩大動能，除受惠美系手機客戶新款手機增加 TOF 新應用，非蘋手機陣營也將成玉晶光產能擴充後的另一個成長動能，兩家美系外資看好玉晶光前景，同步調升目標價至 800 元之上，分別為 810 元、829 元，評等則是「買進」與「加碼」。玉晶光今日股價受利多激勵，一度攻上 685 元的歷史新天價。

美系外資最新報告中指出，玉晶光在 iPhone 12 系列 7P 和 ToF 鏡頭進展順利，預計玉晶光 7P 訂單分配比重，將從 20% 提升至 25%，ToF 市占將從 50% 拉高至 60%，基於 ToF 生產平穩，將 2020 年及 2021 年預估每股純益分別提高了 1%、7%，並列為 iPhone 供應鏈首選，給予「加碼」評等，目標價上調至 829 元。

另一個美系外資首評玉晶光認為，玉晶光提高高階產品質與量，2018 年取得突破後，預計玉晶光研發工作將獲得回報，且非蘋陣營的光學元件需求也將成為另一個成長重要動能，首評給予「買進」評等，目標價為 810 元。

玉晶光 5 月營收 10.26 億元，月增 9.07%，年增 46.99%，今年前 5 月營收 46.59 億元，年增 98.39%，5 月單月稅前盈餘 1.75 億元，年增 73%，每股純益 1.57 元。

玉晶光在廈門廠復工挹注下，第 2 季又有蘋果平價版新機，支撐淡季營運，玉晶光 2 年內將投入 80 億元擴廠，最快下半年第一批新產能開出，有助營運；股東會已通過每股將配發 9 元現金股利

玉晶光今年第一季稅後純益為 5.11 億元，季減 48.76%，年增 99.94 倍，也創歷年同期獲利新高，每股純益為 4.59 元。