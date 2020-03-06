光學元件廠玉晶光2月營收6.93億元 年增2.14倍

蘋果供應鏈光學廠玉晶光 (3406-TW) 今 (6) 日公布 2020 年 2 月營收 6.93 億元，月減 29.34%，年增 2.14 倍，玉晶光指出，中國廈門生產線復工率已達 9 成，目前尚未接獲來自客戶端任何削減訂單的通知。

玉晶光 2020 前 2 月營收為 16.75 億元，年增 1.59 倍；同時，玉晶光在復工順利挹注下，估 3 月營收仍將超越 2 月水準。

玉晶光主管強調，客戶訂單並未有任何變化，第 1 季也剛好是淡季，受疫情影響較小，看好營收仍可較去年同期成長。

玉晶光 1 月 22 日決議，以約 30 億元購置設備，投入新租用廠區，並將投入超過 9 億元土木工程經費，擴充廈門集美二廠。

玉晶光主管指出，預計 2 年內投入 80 億元擴廠，新產能將依客戶需求增加陸續開出，最快今年下半年開出第一批新產能。

玉晶光去年全年營收突破 120 億元，以 120.41 億元創新高，年增 51.9%。

大立光 (3008-TW) 已公布 2 月營收達 36.73 億元，創 12 個月以來新低，月減 10.64%，年增 44.72%，累計前 2 月營收前 2 月營收為 77.78 億元，年增率為 31.88%。