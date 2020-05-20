川普宣布190億美元農業抗疫援助計畫細節

美國總統川普週二 (19 日) 宣布了規模 190 億美元美國農業救助計畫的規則，符合資格的農民可自下週起申請，每人至多可獲 25 萬美元的直接補助。

近年來，由於與中國的貿易戰和極端氣候，美國農民持續受創，原本他們寄望 2020 年有所改善，卻出現了新冠肺炎 (COVID-19) 疫情。疫情造成需求暴跌，農民被迫傾倒牛奶，將雞、豬安樂死，根據國會研究服務局 (Congressional Research Service) 報告，至 5 月初，業界對今年農業損失的估計已增至 400 億美元。

聯邦政府已撥款 360 億美元，幫助美國農業因應疫情造成的損失，最近的全國調查顯示，半數以上的農民有意申請，美國農業部週二宣布了其中 190 億美元救助計畫的細節。

美國農業部發布公告稱，蒙受 5% 或更大價格損失的農民，可以獲得多達每人 25 萬美元的直付補助。從大麥到羊肉再到向日葵，有 58 種特定商品符合資格，但美國農業部表示，以後還可能添加更多商品。

美國總統川普週二在白宮也提到這項計畫，並且表示自己是歷屆美國總統中給予農民最多聯邦資助的一位。他說：「可以一直往前追溯到亞伯拉罕 · 林肯，自那時起至今還不曾有一位美國總統像川普這樣對待過農民。」

堪薩斯州立大學農業經濟學家 Nathan Hendricks 表示，針對疫情援助的一個關鍵挑戰是，到目前為止，這筆錢還不足以彌補農業遭受的損失。