〈美股早盤〉白宮澄清貿易協議尚未結束 那指再創新高

在白宮澄清美中貿易協議尚未結束後，市場稍微緩解對貿易協議破局擔憂，週二 (23 日) 美股早盤道瓊上漲 225 點，那斯達克指數再攀歷史新高。

白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 週一 (22 日) 表示美中貿易協議「已結束」後，美國總統川普及其首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 雙雙反駁，稱美中貿易協議仍完好無損，納瓦羅也發布聲明回應稱媒體斷章取義。

新冠肺炎疫情

全球新增確診病例持續增加，導致市場對經濟復甦產生疑問。根據世界衛生組織 (WHO 數據，全球新冠病毒確診病例的單日最多新增數為週日 (21 日) 的 18.3 萬例，其中大部分來自美洲 (約 11.6 萬例)、東南亞 (約 2 萬例) 以及東地中海地區 (約 1.9 萬例)。

約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 彙編數據顯示，繼上週五 (19 日) 和週六 (20 日) 雙雙新增 3 萬病例之後，美國又在週日 (21 日) 新增 3.6 萬例確診，惟僅次於巴西外新增確診數最多的國家。

美國國家過敏症和傳染病研究所 (NIAID) 所長福奇 (Anthony Fauci) 週二表示，從疫情在美國太陽帶蔓延的情勢看來，新冠病毒並沒有放暑假，由於佛羅里達州、德克薩斯州和亞利桑那州等氣候溫暖地區病例仍持續激增，佛奇認為天氣似乎沒有帶來任何重大影響。

截至台北時間週二 (23 日)21 時許：

道瓊指數上漲 225.40 點或 0.87%，暫報 26250.36 點

那斯達克上漲 73.87 點或 0.73%，暫報 10130.34 點

標普 500 上漲 26.15 點或 0.84%，暫報 3144.01 點

費半上漲 16.19 點或 0.82%，暫報 1999.56 點

台積電 ADR 上漲 1.02% 至每股 56.57 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.72%

紐約輕原油上漲 0.54% 至每桶 40.95 美元

布蘭特原油上漲 0.58% 至每桶 43.33 美元

黃金上漲 0.51% 至每盎司 1775.40 美元

美元指數下跌 0.56% 至 96.445 點

道瓊指數日 K 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

蘋果 (AAPL_US)

蘋果早盤上漲 1.1%，暫報每股美元 362.82。

蘋果週二 (23 日) 起展開連五天的全球開發者大會 (WWDC)，其中最盛大消息莫過於蘋果將捨棄英特爾 (INTC-US)，推出自主研發的 Mac 晶片，高盛 (Goldman Sachs) 分析師 Rod Hall 認為蘋果的自產晶片計畫相當積極，加上今年 WWDC 大會釋出多項令人驚豔的更新功能，有利於維持產品質量優勢。

儘管如此，Hall 擔心蘋果的高價產品，恐導致需求遠低於市場預期，因此，高盛將蘋果股票維持「賣出」(Sell) 評級，目標價持平於 263 美元。

瑞幸咖啡 (LK-US)

瑞幸咖啡早盤下跌 18.24%，暫報每股 2.6 美元。

繼今年初爆發財務造假醜聞，中國連鎖咖啡品牌瑞幸週二 (23 日) 表示，由於疫情導致財報編製延遲，該公司無法提交 2019 年年度報告，因此再度收到那斯達克的退市通知，瑞幸也表示還在努力研究能夠盡快提交報告的方法。

美光 (MU-US)

美光早盤下跌 1.09%，暫報每股 50.59 美元。

BMO Capital 分析師 Ambrish Srivastava 在一份研究報告中表示，DRAM 現貨價自數月前開始下滑，且很快將拖累合約價，Srivastava 預計未來兩到三個季度，DRAM 價格將持續下滑，疲軟態勢甚至將擴展到 NAND flash 市場。

Srivastava 將美光股票自「優於大盤」(Outperform)，下調至「持平大盤」(Market Perform)，同時將目標價自 60 美元下調至 55 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 Markit 製造業 PMI 初值報 49.6，預估 47.8，前值為 39.8

美國 6 月 Markit 服務業 PMI 初值報 46.7，預估 44.8，前值為 37.5

美國 6 月 Markit 綜合 PMI 初值報 46.8，前值為 37.0

藍線：Markit 美國製造業 PMI，綠線：Markit 美國服務業 PMI，紅線：花旗美國經濟驚奇指數 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示：「今日訊息顯示，病毒和牛市是可以共存的，儘管上週五單日確診爆發 3 萬例，且多處確診數持續新增，股市仍取得強勁增長，市場上的行動似乎顯示，儘管美國疫情可能出現點狀分布甚至突然飆增，投資人仍期望未來幾個月經濟能持續改善。」