〈陸股盤後〉創業板指當道 八連紅續創四年半新高

週二 (23 日)A 股三大指數開低後一度下挫，主要受到白宮貿易顧問納瓦羅指出，美中間貿易協議「已經結束」的影響，股、匯出現雙殺，但隨後川普、納瓦羅等官員一一出面澄清，帶動 A 股自盤中低點急彈，A 股三大指數終場幾乎收在最高。

但美中不足的是量能再度萎縮，整體來看資金多集中在中小型個股上，導致上證漲幅落後。

三大指數中表現最強依舊是創業板指，其跟隨那斯達克創新高的腳步，日 K 線連八漲，續創四年半新高。

另一大亮點則是貴州茅台股價再創歷史新高，收盤後總市值正式超越工商銀行，成為 A 股市值王。

盤面上，白酒、醫療、證券、文化傳媒、製藥、軟體漲幅較大；工藝商品、造船、安防、百貨、農牧飼漁則跌幅較重。

資料來源: 東方財富網, 創業板指日線走勢

截至收盤，上證綜指上漲 0.18%，收報 2970.62 點；深證成指上漲 0.78%，收報 11794.01 點；創業板指上漲 1.67%，收報 2382.05 點。週二 (23 日) 滬深兩市成交金額達人民幣 7583 億元，較前一個交易日萎縮 8%。

北向資金進出方面，週二 (23 日) 北向資金共買超人民幣 25.41 億元，其中，滬股通買超人民幣 25.5 億元，深股通賣超人民幣 0.09 億元。

產業消息

受到龍頭貴州茅台上漲 2.5%，創下新高的帶動下，白酒類股走揚，伊力特、金種子酒均漲停，金徽酒大漲 8.7%、水井坊大漲 9.2%。

有法人指出隨著創業板註冊制正式啟動，將從承銷、兩融等數個方面帶動券商業績，加上目前寬鬆的貨幣環境，預計下半年券商獲利將能明顯改善。證券類股普遍走揚，光大證券漲停、中國銀河大漲 3%、華鑫股份大漲 3.1%、財通證券上漲 1.9%。

法人觀點

華泰證券表示，上證綜指編制修訂方案推出後，短中期可望進一步吸引更多被動增量資金，長期則有機會促進 A 股估值生態改變。行業配置方面，短線建議將重點放在供需有正向變化的汽車相關產業、半導體，及家電上。

有分析指出，近期上海證交所提出改變上證指數編制方法，因此科創板、主板、創業板等均呈現出大型權值股表現優於小型股，新興經濟類股優於傳統類股，在這種制度改革下市場的生態將會因此而發生變化。

在政策轉變下資金會越來越流向各產業的龍頭，或是各指數中的指標權值股，如上證 50、創業板 50 等，大盤要像過去各個均呈現普漲的情況可能不多見。