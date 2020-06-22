看好AirPods下半年出貨動能 郭明錤：2021年總出貨量有望達1.2億部

天風國際分析師郭明錤週一 (22 日) 發布最新報告指出，整體來看，看好 AirPods 在今年下半年的出貨動能，且 2021 年 AirPods 總出貨量有望達 1.2 億部，甚至有上修空間。

郭明錤維持先前報告對今年 AirPods 總出貨量於 9380 萬部的預期，同時上調 AirPods Pro 出貨預期 15.5% 至 4470 萬部，並下調 AirPods 2 出貨預期 10.9% 至 4910 萬部。

郭明錤表示，AirPods Pro 的下半年出貨主要由新功能和外觀設計驅動，他也表示，儘管下調 AirPods 2 出貨預期，但受惠於 9 月的返校潮促銷商機，AirPods 2 的最壞情況可能已過，預計接下來兩季出貨量均能出現季度增長。

整體來看，郭明錤相當看好 AirPods 在下半年的出貨動能，並預期相關供應商營收和 EPS 可望因此受惠。

展望 2021 年，郭明錤看好 AirPods 總出貨量將較去年同期成長 28% 至 1.2 億部，下半年至明年，在 AirPods 促銷方案和取消贈送 iPhone 12 有線耳機的對策推動之下，AirPods 總出貨量甚至仍有上修空間。

(圖：天風國際)

郭明錤預期，Apple 明年下半年推出 AirPods 3 同時，將結束 AirPods 2 生產作業，由於 AirPods 3 外型和 AirPods Pro 相似，該公司相信，新外觀設計有望能帶動換機需求，屆時 AirPods Pro 與 AirPods 3 相關供應商將為投資首選。

天風國際團隊指出，包含組裝廠商立訊精密與歌爾股份、SiP 供應商 Amkor、長電科技與環旭電子、鈕扣電池廠 Varta、充電盒電池廠欣都將受惠其中。意法半導體 (STMicroelectronics) 則有望在明年打破由奧地利晶片商 AMS 獨家供應光距離傳感器的地位，躍升為蘋果的新供應商。