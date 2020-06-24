中國豪雨不停河水暴漲 防汛概念受關注

自 6 月 20 日以來，中國西南東部至長江中下游地區降下豪大雨，重慶、四川、貴州等 12 省區共 58 條河流發生洪水警報。而三峽大壩水位持續上漲，目前水庫水位接近 147 公尺，超出防洪限制水位約 2 公尺。而水利相關概念股受到市場關注。

中國水利部水旱災害防禦司表示，根據預測今年極端氣候仍可能再度發生，一個或數個流域有機會同時出現大洪水情況。為做好今年的防汛工作，水利部已要求相關縣級以上城市做好洪水超標的預防措施。

至於外界關注的三峽大壩正常蓄水在 175 公尺、蓄水量 393 億立方公尺。在汛期防洪限制水位設定在 145 公尺，防洪蓄水量 221.5 億立方公尺。中國水力發電工程學會指出目前水位雖接近 147 公尺，但與 175 公尺水位之間仍有超過 200 億立方公尺的蓄水空間。

(圖片: AFP)

而中國氣象局指出，長江中下游地區從 12 日起將進入豪大雨頻繁出現的階段，今年梅雨季可能出現更極端的降雨，防汛形勢並不樂觀。

中國氣象局強調五月以來中國天氣氣候複雜多變，部份地區出現極端性豪雨，部分地區則出現乾旱、高溫等天氣。總結現階段中國氣候有四個特色，就是雨量整體偏多，豪雨頻繁、雨水集中較過去早、豪雨過程持續時間長，重疊度高、部份區域則有乾旱情況。

今年長江中下游地區在 6 月 9 日已經進入梅雨季，較過去提早一周，原因在於今年南海夏季鋒面提早到，在夏季鋒面來臨後華南、江南等地的雨水明顯變強。

而在豪雨的侵襲之下，防汛水利概念股受到市場關注，如青龍管業、先河環保、美吉姆、三峽水利、龍泉股份、安徽建工、新疆天業、粵水電、錢江水利、韓建河山等。