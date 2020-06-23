台股站上11600點 三大法人買超34億元 投信終止連6買

受美股期指急跌影響，台股今 (23) 日開高走低，一度回測 10 日線，早盤陷入多空拉鋸，各類股漲跌互見，上下震盪約 150 點，隨著買盤進駐，IC 設計族群、台積電扮演撐盤要角，指數終場驚險站回 11600 點關卡，小漲 39.43 點，收在 11612.36 點，成交金額 2041.48 億元。三大法人今日合計買超 34.01 億元，其中，投信終止連 6 買。

近期外資進出台股動作不大，今日買超台股 38.05 億元；投信終止連 6 買，轉為賣超 2.1 億元；自營商也賣超 1.98 億元，三大法人合計買超 34.01 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電股價一路守在平盤之上，終場收 315 元，上漲約 1%；鴻海今日召開股東會，股價站上 80 元，收在 80.2 元，創 3 個多月新高；大立光震盪走跌，終場翻黑收在 4010 元，小跌 0.25%。其他權值股部分，國巨今日以 405 元開出，僅花 2 天就完成填息；面板雙虎聯袂上揚；國泰金、富邦金等金融族群也擺脫頹勢普遍收紅。

連日獲法人青睞的聯發科今略顯疲態，於平盤附近狹幅整理，終場下跌 0.3%，收 574 元，不過，IC 設計族群仍是盤面焦點，矽力 - KY 早盤一度大漲衝上 1985 元，挑戰 2000 元大關，但終場漲幅收斂至平盤；愛普、創意、金麗科、世芯 - KY、系微等多檔亮燈漲停；力旺、敦泰、揚智、智原、聯詠表現也不俗。

生技股呈現漲多拉回，盤面上表現較突出個股為美時、國光生；口罩廠康那香翻紅；但新藥族群的中天、合一、天良、醣聯等跌勢較重。

法人表示，端午長假前，預期市場將縮量謹慎操作，不過，近期為除權息及集團作帳旺季，相關個股可望有所表現，投資人接下來可留意國際股市表現及外資動向等。雖然美股高檔震盪整理，但總體經濟數據逐步轉好，市場資金行情持續發酵，台股多頭格局不變。