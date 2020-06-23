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台股站上11600點 三大法人買超34億元 投信終止連6買

台股 23 日小漲 39.43 點，收在 11612.36 點，成交金額 2041.48 億元。(鉅亨網資料照)
台股 23 日小漲 39.43 點，收在 11612.36 點，成交金額 2041.48 億元。(鉅亨網資料照)

受美股期指急跌影響，台股今 (23) 日開高走低，一度回測 10 日線，早盤陷入多空拉鋸，各類股漲跌互見，上下震盪約 150 點，隨著買盤進駐，IC 設計族群、台積電扮演撐盤要角，指數終場驚險站回 11600 點關卡，小漲 39.43 點，收在 11612.36 點，成交金額 2041.48 億元。三大法人今日合計買超 34.01 億元，其中，投信終止連 6 買。

近期外資進出台股動作不大，今日買超台股 38.05 億元；投信終止連 6 買，轉為賣超 2.1 億元；自營商也賣超 1.98 億元，三大法人合計買超 34.01 億元。

觀察蘋概三王表現，台積電股價一路守在平盤之上，終場收 315 元，上漲約 1%；鴻海今日召開股東會，股價站上 80 元，收在 80.2 元，創 3 個多月新高；大立光震盪走跌，終場翻黑收在 4010 元，小跌 0.25%。其他權值股部分，國巨今日以 405 元開出，僅花 2 天就完成填息；面板雙虎聯袂上揚；國泰金、富邦金等金融族群也擺脫頹勢普遍收紅。

連日獲法人青睞的聯發科今略顯疲態，於平盤附近狹幅整理，終場下跌 0.3%，收 574 元，不過，IC 設計族群仍是盤面焦點，矽力 - KY 早盤一度大漲衝上 1985 元，挑戰 2000 元大關，但終場漲幅收斂至平盤；愛普、創意、金麗科、世芯 - KY、系微等多檔亮燈漲停；力旺、敦泰、揚智、智原、聯詠表現也不俗。

生技股呈現漲多拉回，盤面上表現較突出個股為美時、國光生；口罩廠康那香翻紅；但新藥族群的中天、合一、天良、醣聯等跌勢較重。

法人表示，端午長假前，預期市場將縮量謹慎操作，不過，近期為除權息及集團作帳旺季，相關個股可望有所表現，投資人接下來可留意國際股市表現及外資動向等。雖然美股高檔震盪整理，但總體經濟數據逐步轉好，市場資金行情持續發酵，台股多頭格局不變。

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