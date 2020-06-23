台股多空交戰驚險站上11600點 小漲39點收11612點

台股今 (23) 日開高走低，受美股期指急跌影響，多空激烈交戰，一度翻黑回測 10 日線，在 IC 設計股領軍、台積電發揮穩盤力道，加上蘋概股逐步翻揚，大盤驚險站上 11600 點關卡，終場小漲 39.43 點或 0.34%，收在 11612.36 點，成交金額放大至 2041.48 億元。

觀察權值股表現，台積電股價一路守在平盤之上，終場收 315 元，上漲 約 1%；鴻海今日召開股東會，股價站上 80 元，收在 80.2 元，創 3 個多月新高；大立光震盪走跌，終場收在 4010 元，小跌 0.25%；聯發科今略顯疲態，股價開高走低於平盤附近狹幅整理，終場下跌 0.35%，收 574 元。

儘管聯發科回檔休息，但 IC 設計族群仍是盤面焦點，高價股矽力 - KY 續飆天價，最高來到 1985 元，短期有機會挑戰 2000 元大關；愛普、創意、金麗科、世芯 - KY、系微等多檔亮燈漲停；力旺、敦泰、揚智、智原、聯詠表現也不俗。

蘋果公司於全球開發者大會 (WWDC) 上，推出自家晶片 Apple Silicone、作業系統 iOS 14 及數位車鑰等新技術，激勵蘋果股價大漲 2.6%，台廠概念股表現相對有撐，鏡頭廠玉晶光漲近 2%；HomePod 概念的優群漲近 6%；主要零組件供應商國巨、精元、茂林 - KY 及新日興等都有不錯表現；組裝廠緯創、廣達、和碩等也力守在平盤之上。