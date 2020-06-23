英國汽車業：政府需專案救助 否則六分之一工作處於危險

英國汽車生產商和經銷商協會 (SMMT) 週二 (23 日) 呼籲，英國汽車產業需要專門的重啟計畫，並稱疫情帶來的危機，已經使產業六分之一的工作處於危險之中。

SMMT 指出，目前有三分之一的汽車工人仍處於休假狀態，隨著政府的職位保留計畫在今年晚些時候結束，他們的工作仍需要受到保護。

由於疫情造成經濟封鎖、市場關閉及工廠倒閉，SMMT 針對會員的調查顯示，有 6000 個工作在 6 月已經被裁，而多達六分之一的工作也有被裁員的風險。

SMMT 表示，隨著經濟重啟，英格蘭和威爾士的門市正重新開放，生產線重啟，但需求仍然減少，也使生產率隨之降低。他們呼籲政府為整個行業提供一整套支持計畫，以幫助推動需求，並緩解現金流問題。

SMMT 執行長 Mike Hawes 指出，就根本上說，英國的汽車產業仍然強大，但是長期停工已經壓縮了流動性，而消費支出尚未恢復，這使得產業的壓力變得愈來愈重。

Mike Hawes 表示，現在還有三分之一的勞工處於休假狀態，希望他們在休假結束後，可以重返崗位，而不是被裁員。

Hawes 指出，政府雖已採取前所未見的干預行動，但工作遠未完成，英國宜仿效其他國家，制定一套方案來維持英國在全球的領先地位，並推動長期投資、創新及經濟成長。