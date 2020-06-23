東京迪士尼7月重新開園 將限制入場人數

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響而暫停對外開放的東京迪士尼，即將在 7 月 1 日的時候重新對外開放。暫時採用預約方式入場，以控制遊客數量。還有各項的遊樂設施，也同樣會在使用人數方面進行控管。

日本東京迪士尼渡假區 (TDR) 的營運公司「東方樂園」(Oriental Land)(4661-JP)，在 6 月 23 日的時候宣布「東京迪士尼樂園」及「東京迪士尼海洋」，即將在 7 月 1 日重新開放入園。

東方樂園股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

雖然園方沒有確切表明每天會開放多少遊客入場，但是東方樂園公關部門也表示：「會遵循準則，兩樂園的遊客人數都會控制在平常時候的 50% 以下。」

先前由於新冠肺炎的疫情擴大，兩樂園都從今年 2 月底的時候起，暫停對外營業。

入場券會從日本時間 6 月 25 日的下午 3 點起，於東京迪士尼渡假區的線上預約 / 購票網站展開銷售。近期內有興趣到訪的遊客們，可在網路上買到約 1 個月期間內的入場券。

東方樂園提到目前兩樂園的重新開放，還不清楚會對公司業績帶來什麼影響。也表示如果有任何需要對外公開的資訊，都會迅速的對外發布。

還有伴隨著東京迪士尼樂園的重啟營運，原訂今年 4 月啟用的「美女與野獸」主題區等，也會觀察 7 月 1 日重新開園後的使用情況，再來決定何時正式啟用。