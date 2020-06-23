〈鴻海股東會〉現況優化將在財報上反應 五年內完成數位轉型

鴻海 (2317-TW) 今 (23) 日召開股東會，董事長劉揚偉指出，F1.0 現況優化預計很快就可反應在財報上、F2.0 數位轉型則預計 5 年內集團全面推動，至於 F3.0 轉型升級的三大產業，則是推升 2025 年毛利率走向 10% 的關鍵。

劉揚偉去年接掌董座後，積極推動 F1.0 現況優化、F2.0 數位轉型、及 F3.0 轉型升級等三條看似有區分，要讓原本以「勞力」密集為本的體質，脫胎換骨為以「腦力」密集為主的結構。

劉揚偉表示，F1.0 現況優化包含分工分享、興利除弊，預計可反應在短期財報上；F2.0 數位轉型則從去年 9 月起，先從一個事業群開做轉型，該事業群在過去一年有不錯成效，預估全集團要做完轉型，大概需要 5 年。

至於 F3.0 數位升級，劉揚偉指出，將持續推動「3+3」產業及技術發展，電動車、數位健康、機器人，估三大產業產值到 2025 年 1.4 兆美元，換算新台幣超過 40 兆元，鴻海只要取得其中 10%，就有 4 兆元的商機。

劉揚偉進一步強調，三大產業將不同於現在的資通訊 (ICT) 產業成長率放緩，未來 5 年的年複合率都超過 20% 以上，顯現成長動能強勁。