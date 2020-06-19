〈台股盤前〉守穩5日線之上 端午連假前維持區間震盪

台股昨 (18) 日上下震盪近 80 點，在多空交戰下，終場小漲 13.74 點，收在 11548.33 點，11500 點失而復得。法人指出，台股近期抗跌能力佳，台廠對第 3 季展望普遍樂觀看待，外資也連 3 日買超，並持續布局電子權值股，今 (19) 日大盤可望守穩 5 日線之上，端午連假前則將維持區間震盪格局，下檔支撐看月線。

央行總裁楊金龍表示，今年前 5 月外資為匯出，但 6 月在很短時間內大量匯入，央行確實有進場調節；他強調，外資 6 月大匯入，推測是為半年報的績效，也是股市俗稱的「作帳行情」，另外繳稅延至 6 月底也是重要原因。

而著眼國內疫情控制得宜，加上政府擴張性財政政策及央行寬鬆貨幣政策逐漸發揮成效，央行維持貼放利率不變，重貼現率維持 1.125% 歷史低點。此外，央行也一如預期大幅下修今年經濟成長率預測，由上季的 1.92% 下修至 1.52%，低於主計總處預估值 1.67%。

市場盛傳，中華電信高層會議已拍板 5G 開台日期及資費，預計 30 日舉行記者會，7 月 1 日正式開台。據了解，中華電信規畫 5G 的入門資費 999 元起 (有流量限制)，1399 元則是 5G 吃到飽的起跳資費。

LED 廠晶電與隆達擬換股共同成立投資控股公司，未來 2 家公司將成控股公司 100% 持股子公司，股份轉換基準日預定 10 月 20 日，屆時可望改由新控股公司上市，新成立的控股公司將強化投資 Mini/Micro-LED 顯示器，及三五族半導體領域，加速推進 Mini LED 應用研發轉量產，新公司董事長預計由晶電派任。

廣明光電昨日晚間宣布與惠普和解，已於 6 月 18 日簽訂保密和解協定。該和解協定將解決廣明及其子公司與惠普間，所有既存法律訴訟與判決執行。廣明與惠普將向法院撤回現存所有訴訟，包括續行在聯邦第五上訴巡迴法院的案件。

電電公會、工具機公會、智動協會等三公協會昨日同聲憂心下半年。電電公會副理事長許介立指出，歐美失業率攀高衝擊消費，電子業下半年恐旺季不旺，評估整體產業營業額將下滑 1 成。

法人指出，台積電昨日秒完成填息，帶動市場信心，且台股近期抗跌能力佳，對第 3 季展望也普遍樂觀看待，在外資回頭買超，加上美國財政、貨幣政策作多下，看好指數後市表現，端午節前可望維持區間震盪格局，下檔支撐看月線。