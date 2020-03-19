〈中美晶法說〉去年EPS 3.86元創9年高 擬配息5元殖利率6.6%

中美晶 (5483-TW) 董事會今 (19) 日通過去年財報，雙率均寫 12 年來新高，稅後純益 22.48 億元，年增 15.3%，每股純益 3.86 元，純益與 EPS 創近 9 年來新高。董事會並通過每股擬配息 5 元，寫近 9 年來新高，配發率高達 129.5%，現金殖利率約 6.6%。

中美晶去年第 4 季營收 152.43 億元，季減 5.36%，年減 14.2%，毛利率 35.06%，季增 0.62 個百分點，年增 12.91 個百分點，營益率 24.58%，季減 0.76 個百分點，年增 10.14 個百分點；稅後純益 10.85 億元，季減 32.53%，較 2018 年同期轉盈，每股純益 1.86 元。

中美晶去年營收 655.1 億元，年減 5.4%，毛利率 29.41%，年增 2.49 個百分點，營益率 20.63%，年增 1.6 個百分點；稅後純益 22.48 億元，年增 15.3%，每股純益 3.86 元。

中美晶表示，去年第 2 季估列 43.5 億元太陽能多晶矽長約的虧損性合約負債準備，影響營運表現，但子公司半導體矽晶圓廠環球晶 (6488-TW) 表現亮眼，推升整體獲利。

中美晶認為，全球氣候變遷問題日趨嚴重，綠電已是未來趨勢，在政府大力推動綠能政策下，今年台灣太陽能電廠安裝量可望持續成長，將同步積極開發太陽能電站和建置智慧電網，加速提升企業經營獲利績效。

對於新冠肺炎疫情的影響，中美晶指出，感染者現已遍布全球各地，短期內會造成交通運輸不便，原物料供給等問題，對全球所有產業造成衝擊，將持續觀察肺炎疫情發展走向，對產業造成的影響。

中美晶董事會今日也通過去年盈餘分派案，擬以盈餘分配每股配發 2.5843 元現金股利，並以法定盈餘公積、資本公積發放每股現金股利 2.4157 元，共將配息 5 元，為 2011 年來新高，配發率高達 129.5%，以今日收盤價 75.8 元，殖利率達 6.6%。