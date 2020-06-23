〈華航股東會〉客運復甦時間仍打問號 暫不考慮裁員

華航 (2610-TW) 今 (23) 日召開股東常會，董事長謝世謙直言，今年對航空公司是非常艱難的一年，客運除了商務往來，一般旅遊甚至到第四季會不會漸漸恢復「都是打一個問號」，後續對機隊規畫將再做評估，不過，依目前營運狀況仍未考慮裁員。

謝世謙說，目前客運航班執行率僅 3-4%，所幸機隊中擁有 18 架貨機，成主要支撐動能。

謝世謙指出，目前仍不考慮裁員，而是與工會協商自 5 月至 7 月減薪減班，一般員工減薪 15%、主管減薪 20%，高階主管則減薪 25%，藉由減薪減班達不裁員的目標，預計減薪到 7 月就會結束。

股東問及，員工福利是否因疫情衝擊營運而考慮縮減，謝世謙則回應，員工最主要的福利是優待票，但目前連真正載客營運的班機也不多，員工福利等同已變相減少。

另一方面，華航也說明，董事未拿酬金，領取的是微薄和固定車馬費，且董事車馬費 15 年來不曾調整，因此去年甫經董事會通過增加 1 萬元，屬合法範圍。

華航去年公告擬購置 11 架空巴 A321neo，對於此採購案，謝世謙進一步說明，交易金額和今年的市場價格相比沒有變化，但由於全球很多航空公司延後交機，使兩大飛機製造商面臨很大問題，如果還可以談，將隨時和製造商以及租賃公司去談。