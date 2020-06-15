華航7月起恢復部分客運航班 營運Q2可望落底

配合政府防疫政策並檢視市場需求，華航 (2610-TW) 今 (15) 日宣布將逐步調整運能和機上服務，7 月起將恢復部分客運航班，法人認為，儘管航空和出境旅遊業短期復甦速度並不快，但隨著國籍航空緩步恢復客運航班營運，第二季應是營運谷底。

華航 7 月增加的客運航班，包括區域航線日本東京、曼谷、新加坡、吉隆坡和檳城等，越洋航線則有洛杉磯、舊金山、阿姆斯特丹和法蘭克福等，同時，將提供每周一班飛倫敦希斯洛機場的航班。

華航進一步指出，考量倫敦蓋威克機場 (LGW) 地勤代理公司暫停代理業務，原台北往返倫敦蓋威克機場航線，將自 6 月 19 日至 10 月 24 日短期調整為台北往返倫敦希斯洛機場 (LHR) 營運。

由於倫敦當地實施國境管制並評估訂位需求，航班初期僅載貨營運， 7 月 3 日至 7 月 31 日期間每周營運 1 班載客航班往返，而其餘航班為載貨營運，8 月後再視各國邊境管制措施和市場需求機動調整。

機上餐食方面，華航說明，於疫情期間機上服務首重「防疫、抗疫」原則，提供旅客一次性餐盒及用品，但隨國內疫情逐漸趨緩，明日起將陸續調整越洋航線餐點服務，除防疫餐盒外，另提供一份熱餐主食，後續並將視疫情情勢，彈性恢復全線餐點服務。