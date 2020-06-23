盤前財經大事搶先讀2020年06月23日

今日操盤前瞻

股東會：鴻海、鴻準、亞泥、華航、卜蜂等

除權息：光寶科、華新、中租 - KY、夏都、櫻花等

和英特爾說掰掰! 蘋果正式宣布自研晶片 新 Mac 今年推出

蘋果執行長庫克在 22 日 (週一)WWDC 首日正式發表自主研發的 ARM 架構處理器「Apple Silicon」，取代英特爾晶片作為 Mac 電腦的處理器，象徵「Mac 歷史性的一天」，搭載這款自研晶片的新版 Mac 將在年底前推出，整個轉換期約需兩年。閱讀全文...

〈貴金屬盤後〉第二波疫情來了！黃金竄至 10 週高點

週一 (22 日) 交易，黃金期貨價格登上近 10 週高點，係因投資者密切關注全球新冠病例增加的情形，提高了黃金的避險需求。閱讀全文...

破冰！中歐召開視訊會議 期年內達成中歐投資協議

歐盟指責中國新冠疫情處理不當後引發中歐緊張局勢之際，週一 (22 日) 歐盟和中國召開「破冰」視訊會議，雙方致力於在今年達成中歐投資協議。閱讀全文...

聯發科市值衝破 9000 億元 登台股第三大權值股

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 受惠 5G 晶片需求強，近期股價沿五日線上攻，昨 (22) 日再度大漲逾半根漲停板、收最高，達 576 元，創 10 年多新高，市值達 9151 億元，超越中華電 (2412-TW)，躍居台股市值第三大。閱讀全文...

中鋼 5 月虧損擴大 前 5 月每股稅前淨損 0.23 元

中鋼 (2002-TW) 受到疫情影響，公告 5 月稅前淨損 5.35 億元、較 4 月虧損擴大，每股稅前淨損約 0.03 元，累計前 5 月每股淨損來到 0.23 元。閱讀全文...