運輸業遭疫情重創 華航Q1虧損為12年來最大 高鐵獲利腰斬

華航 (2610-TW)、台灣高鐵 (2633-TW) 今(7) 日陸續公布第一季財報，華航單季大虧 37.73 億元，不僅連虧 2 季，虧損金額更是 2009 年第一季來最高，每股虧損 0.7 元；台灣高鐵單季稅後純益 11.3 億元，年減 50.63%，每股純益 0.2 元，同創 4 年來新低。

從華航和台灣高鐵公布的財報來看，第一季新冠肺炎疫情在全球蔓延，無論是天上或地上運輸業者，旅運量均受衝擊而驟減，法人認為，接下來將公布的其他運輸業者，獲利恐怕都不太好看。

華航第一季合併營收 325.57 億元，年減 19.42%；營業毛利 2.21 億元，年減 94.75%，毛利率僅剩下 0.68%，年減 9.75 個百分點；營業虧損 29.71 億元，營益率轉為 - 9.13%。

華航表示，受疫情影響，各國持續提升旅遊警示並進行邊境管制，導致航班取消且旅客減少，整體客運收入較去年同期衰退，不過，貨運因各國醫療物資運送需求急遽上升，加上公司因應市場變化機動調節運能，整體貨運收入較去年同期成長。

台灣高鐵第一季合併營收 96 億元，年減 18.38%；營業毛利 32.87 億元，年減 40.6%，毛利率 34.24%，年減 12.81 個百分點；營業利益為 30.17 億元，年減 42.61%，營業利益率 31.42%，年減 13.27%。

台灣高鐵甫公布 4 月合併營收僅 20.34 億元，月減 14.45%，年減 49.83%，並連續第 3 個月創單月新低紀錄，由於高鐵正陸續進行第一階段和第二階段的減班計畫，預料疫情衝擊仍將延續至第二季。

所幸，隨近日疫情有緩和情勢，高鐵的南北往返商務客可望逐步提升，同時國旅客運量逐漸增加可期。