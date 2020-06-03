精測5月營收年增67.8% 創7個月新高 Q3審慎樂觀

半導體測試介面廠精測 (6510-TW) 今 (3) 日公布 5 月營收，達 3.53 億元，月增 3%，年增 67.8%，創 7 個月新高，累計前 5 月營收達 15.97 億元，年增 55.7%；展望後市，精測認為，隨著疫情趨緩，加上美、中競逐 5G 世代，晶片需求顯現，帶動 VPC(垂直式探針卡)業績成長，第 3 季營運審慎樂觀。

精測指出，5 月受惠 5G 射頻晶片 (RF)、智慧型手機的核心應用處理器 ( AP) 以及高效能運算的 ARM-based 伺服器晶片需求，VPC 業務穩健成長，帶動營收創下進 7 個月高。

精測強調，隨著 VPC 新品挹注，加上多年全球佈局，在多產品、多客戶風險分散下，任一客戶對公司的影響已有效降低。

精測今日也進行董事改選，前任董事長黃秀谷因任期屆滿，改由先前中華電 (2412-TW) 的技術執行副總林國豐出任董事長一職。

林國豐從中華電信基層做起，經歷過工程師、行動通信工務處處長、行動通信分公司總經理，到總公司執行副總，累積達 41 年的電信產業資歷，見證了行動通信從早期類比時代，一路進展至 2G、3G、4G，一直到目前 5G。

展望後市，精測表示，將運用長年累積的製造實力及研發能量，抵擋這波景氣衝擊，並將持續拓展全球市場，投入 VPC 各項研發，包括關鍵材料、藥水、零組件及智慧設備，期望透過厚實的自有技術，分散營運風險，因應詭譎多變的局勢。