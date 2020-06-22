外資回頭轉買 再大買富邦VIX、台灣50反1避險

台股今日小漲作收，外資期現貨同步加碼，買超集中電子與傳產股，並再加碼台積電，不過同時間也買超富邦 VIX 以及元大台灣 50 反 1，張數為買超前二多，避險意味濃厚。

統計三大法人買賣超情形，外資由賣轉買，買超 23.59 億元；投信買超 3.45 億元；自營商也買超 4.47 億元，三大法人合買 31.57 億元；其中，外資期貨淨多單增加 570 口，來到 3.25 萬口。

觀察外資買超個股，買超第一是富邦 VIX 1.68 萬張、其次是台灣 50 反 1 1.16 萬張，顯現外資雖然加碼台股，但也避險防大盤拉回。

其餘個股來看，外資今日買超集中在電子、傳產，買超台積電近 5000 張，買超欣興、矽格、聯強、彩晶等 4000 多張，晶電 3900 張；傳產買超國產、台泥、正隆與華新等，買超張數均超過 3000 張。

外資賣超方面，友達跟仁寶遭賣超逾萬張，群創也被賣 9681 張，另外還賣超光寶科、福懋逾 7000 張，京元電、京城銀、元大金、中石化、中環、嘉聯益等也被賣超 3000-4000 張不等。

不過，遭外資大賣的個股，投信也趁機接手，投信今日大買福懋 1.13 萬張、京城銀近 8400 張，另外買超仁寶近 3000 張、京元電、光寶科逾 2000 張，同時也大買代工相關的英業達、和碩等個股。

至於投信賣超最多的是大成鋼 1.4 萬張，再來是華新 6703 張，其餘金像電、南亞科 4000 多張、台勝科、神基逾 3000 張。