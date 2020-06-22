【日盛投顧】高檔震盪，類股輪動

◆盤勢分析

1. 全球新冠疫情再度增溫，美股呈現震盪拉回，周一亞股普遍呈現高檔震盪，台股加權指數周一呈現震盪，指數收盤仍站穩 5 日線之上，但成交量較前一交易日萎縮，盤面資金聚焦二線塑化、生技及部分 IC 設計族群，終場指數上漲 23.07 點，漲幅 0.20%，收在 11，572.93 點，成交金額為 1，827.55 億元。三大法人合計買超 31.57 億元：外資買超 23.64 億元、投信買超 3.45 億元、自營商買超 4.48 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮上漲，後續上漲須量增，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為月線 (約 11，362 點) 附近，上檔壓力為前波高點 (約 11，771 點) 附近。

(3)、技術指標：KD 開口閉合，留意是否再度黃金交叉。

3. 櫃買指數上漲 0.65%，收在 159.95 點。短線支撐為 155 點附近，壓力為 163 點附近。

4. 台股選股方向可留意 5G、設備、檢測、生技、塑化、高殖利率股。

OTC 指數表現優於加權指數

1. 塑化：OPEC + 加大原油減產力度，對原油價格形成一定支撐，加上大陸 6 月石化檢修裝置增多，供應將進一步回落，市場預期伴隨成本、庫存下降支撐，有利塑化反彈行情延續，1309 台達化周一股價放量攻上漲停，再創波段新高，也聯袂激勵 1304 台聚、1305 華夏、1313 聯成等二線塑化股同步上揚。

2. 生技：全球新冠疫情確診人數再度激增，生技族群持續成為市場買盤追逐，受惠新藥解盲達標的 4128 中天持續飆漲停，另外資金買盤擴散至醫材股 4116 明基醫也攻上漲停，整體生技族群成為盤面最強勢主流。

3.IC 設計：龍頭股 2454 聯發科股價再創波段新高，帶動電子股買盤資金回流部分 IC 設計股，3661 世芯 - KY 受惠中國大陸 NRE 及 ASIC 去美化的轉單效應，股價攻上漲停再創新高，也帶動相關族群 6643M31 同樣攻上漲停，再創本波反彈新高。

4. 操作建議：全球新冠疫情再度增溫，全球股市受惠資金行情帶動下反彈來到高檔區，恐將面臨獲利了結的賣壓，盤勢將進入震盪，且震盪幅度加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。