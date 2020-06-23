日盛投顧 2020年6月23號8點18分



◆盤勢分析

1. 全球新冠確診數突破 900 萬，美國多州新增確診與住院率增加，但受蘋果 WWDC 開發者大會激勵，美股再度呈現走高，終場美股四大指數漲跌幅介於 + 0.59% 至 + 1.11%，其中 NASDAQ 最為強勢，台積電 ADR 上漲 1.25%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量縮上漲，後續上漲須量增，下跌須量縮。

（2）均線：下檔支撐為月線 (約 11,362 點) 附近，上檔壓力為前波高點 (約 11,771 點) 附近。

（3）技術指標：KD 開口閉合，留意是否再度黃金交叉。

3. 櫃買指數上漲上漲 0.65%，收在 159.95 點。短線支撐為 155 點附近，壓力為 163 點附近。

4. 觀盤重點：全球新冠疫情再度增溫，全球股市受惠資金行情帶動下反彈來到高檔區，恐將面臨獲利了結的賣壓，盤勢將進入震盪，且震盪幅度加劇，操作上建議切勿過度追高殺低，靜待拉回量縮止穩後再挑選下半年景氣回溫的產業逢低布局。選股方向可留意 5G、設備、檢測、生技、塑化、高殖利率股。

5. 今年上半年在遭逢新冠肺炎疫情擾亂下，伺服器產業供應鏈及市場需求屢傳雜音，市調機構 TrendForce 記憶體儲存研究（DRAMeXchange）再示警，隨著第三季 ODM 產線之伺服器半成品庫存堆置，加上生產訂單盤整，預估整機出貨端走勢將較原預期修正、轉為持平或微幅下修。

6. 各國新冠病毒確診人數增，及端午節連假到，外資 19 日大舉借券賣出，當日借券賣出 63.5 億元、13.3 萬筆，金額及筆數均創今年 3 月 19 日來新高；此外，隨著國際市場資金轉入黃金及白銀避險，相關連動的 ETF，22 日同步爆量大漲。

7. 新冠肺炎一度衝擊投資人信心，不過 PCB 大廠 4958 臻鼎 - KY 辦理海外可轉債（ECB）募資，仍吸引強烈買氣。據了解，4958 臻鼎此次籌資，債券票面利率和收益率均為零，但超額認購超過兩倍，昨（22）日共成功籌資 4 億美元，創下台灣科技業 2018 年來最大海外籌資案。

8. 儘管景氣變數仍多，不過疫情帶動宅經濟相關需求，PC、伺服器、遊戲等相關產品需求較佳，訂單能見度可達 8～10 月，雖然目前景氣能見度只有兩個月，比起往年旺季要短，但是需求狀況優於 5 月時的判斷，3090 日電貿下半年營運審慎樂觀，力拚下半年營運優於上半年。

9.2312 金寶總經理昨（22）日表示，2312 金寶全球布局完整，加上主要客戶都是國際大廠，目前訂單無論商用或消費性電子訂單能見度都不錯，業績將一季比一季好，上、下半年業績比重約 45：55，亦即下半年可望較上半年成長逾二成。

