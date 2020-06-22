浩鼎乳癌用藥加快收案進度 最快2021年底有初步臨床數據

浩鼎 (4171-TW) 今 (22) 日舉辦股東會，董事長張念慈表示，旗下受關注的乳癌新藥 OBI-822 進行臨床三期試驗，因調整實驗設計模式，可加快收案進度，最快 2021 年底有初步臨床數據。

張念慈指出，過去 OBI-822 採需要對照組的雙盲試驗，鎖定符合美國 FDA 三陰性乳癌及 Globo H 高度表現的病患，導致去年收案較困難，不過與美國 FDA 溝通後，雙盲試驗可修改成開放式試驗、不需對照組，且收案病人區域預計增加南韓、歐洲及中國，預計最快 2021 年可有初步數據結果。

另外，用於醫學及美容的新型肉毒桿菌毒素製劑 OBI-858，有機會在 2021 年完成台灣人體臨床一期安全性試驗後，啟動國際授權案。

單株抗體 OBI-888 及 OBI-999 方面，張念慈表示，OBI-888 已完成一、二期人體臨床試驗的劑量遞增階段，後續將進行多國多中心二期人體臨床試驗設計，包括食道癌、胃癌、大腸癌、胰臟癌及腫瘤，預計 2021 年底前有初步結果。

OBI-999 為抗體小分子藥物複合體 (ADC)，張念慈表示，雖然療效問題不大，但毒性較強，因此一期的安全性最為重要，期望在今年底前完成一期試驗，並於明年底有結果出爐。