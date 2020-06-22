新揚科審慎看5G手機需求 新增產線延後至明年量產

FCCL 廠新揚科 (3144-TW) 今 (22) 日召開股東會，並通過配發 0.9 元股利，由於今年智慧型手機市場需求偏弱，加上 5G 手機上市期不明，新揚科保守看待今年營收，將以平穩維持去年營收 29.09 億元為目標；同時，新揚科原訂新增產線，也延後到明年第一季量產。

新揚科主管今天指出，今年高頻軟板天線材料 MPI 產品占營收 10% 的目標仍然不變；新揚科去年營收 29.09 億元，其中 MPI 材料營收比重 5%，今年目標要占 10%。

新揚科 2020 年首季營收 5.74 億元，毛利率 18.65%，季增 3.58 個百分點，年增 5.49 個百分點，稅後純益 2997 萬元，每股純益 0.3 元。新揚科 2020 年首季毛利率大成長，原因就在 MPI 材料大量出貨。

新揚科在台投資 2 億元的材料產線原訂今年下半年量產，目前軟板天線製作材料仍以 MPI 為主的情況下，原寄望透過新產能開出挹注今年營收成長，但目前已決定延後到明年第一季。

新揚主管說，新揚延後新產線量產，除了因為疫情封境延後裝機進度，二則是因中國大陸手機廠需求動向不明朗。

新揚科目前手中訂單估算， 6 月營收將優於 5 月 1.87 億元，將達 2.41 億元的水準，與去年同月相當，第二季營收 6.71 億元，季增 16.9%，年減 11%。第三季營收將與第一季的 5.74 億元相近，估較第三季下滑，而第四季則要看 5G 手機的上市進度而定。