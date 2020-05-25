〈友達入股凌華〉凌華擬新增一席董事 由友達總座柯富仁為代表

面板大廠友達 (2409-TW) 近年持續進行價值轉型，2 月宣布公開收購工業電腦 (IPC) 廠凌華 (6166-TW) 股權，友達共計取得約 19.45% 凌華股權，成最大單一法人，根據凌華股東會議事手冊，凌華將新增一席董事，由友達總經理柯富仁代表就任。

友達 2 月 5 日宣布以每股新台幣 57 元公開收購凌華 5-30% 股權，拓展面板產業生態系，加速場域經濟發展，以凌華當時價格 47.05 元計算換算，溢價 約 21.1%，友達並預計取得凌華至少 1 席董事。

凌華股東會預計 6 月 22 日舉行，因應營運需求，將擴增一席董事席次至八席，並提名友達為法人董事，代表人為友達總經理柯富仁，凌華原董事席次，包含董事長劉鈞、林天送、周友義、致茂 (2360-TW) 法人代表黃秀妙，獨立董事李維倩、林景聰、連祥一等皆未變動，任期同樣至 2022 年 6 月 18 日。

友達近年在產業逆風下持續布局新事業，包含智慧零售、循環經濟、智慧工業服務、大健康等，預期在 2-3 年內新事業效益將持續發酵，法人也分析，友達結盟凌華將有三大優勢，包含客戶多元化發展、加速價值轉型、提高獲利，並打造工業、商業領域生態系拓展事業版圖。