全球基礎建設發力 銅價有望走一波大多頭？

全球大型顧問歐亞集團 (Eurasia Group) 近日發布報告表示，各國政府針對能源環境、5G 通訊、雲端數位相關產業的基礎建設投資帶動，以及近期短期財政刺激政策等，將有望帶領銅走向下一波的大多頭時代。

受新冠肺炎疫情影響，3 月銅價一度崩跌致每噸 4774 美元，然而截至週二 (23 日)，銅價已回升至每噸 5876 美元，本月更一度每噸飆升至 5928 美元。對此，歐亞集團分析師 Henning Gloystein 發布研報表示，由於全球政府針對能源環境、5G 通訊等基礎建設進行大規模投資，有望使銅價走向一波大多頭的格局。

銅價日線走勢圖 圖片：investing.com

Henning Gloystein 表示，歐洲、亞洲多國政府針對能源、數位化基礎建設等兩大範疇進行鉅額投資，其中，中國已預計 10 年內將投資千億美元以上的規模。

目前各國投資目標集中於電動車、5G 網路、再生能源的基礎建設，而這些建設都需要大量銅的需求，其中電動車相關的交通運輸變革更將是主要動力，對此 Henning Gloystein 預估銅近十年需求將成長 2.5%，直至 2030 年，銅需求將達到 3000 萬噸。

市場上不少分析師也出現同一論調，其中美銀於本月便預估 2020 年銅價有望上漲 5.4% 至每噸 5621 美元，2021 年更將上揚至每噸 6250 美元，主因於各國大規模經濟政策以及銅生產國封城等因素。

摩根士丹利分析師也對此表示，銅價受中國基礎設施支出恢復等因素，有望提升銅的需求，並預估銅價有望回升至疫情前價位。

目前全球銅需求仍以中國為主，供給大宗國則為巴西與澳洲，相關銅礦股有望成為最大受益者。