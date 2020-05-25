〈每週CFTC報告〉 投機者連9週加碼美元多單 同步續增原油淨多單

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，大型投機者本週仍在加碼美元指數淨多單，看壞歐元、英鎊，隨著油價上漲，也連續兩週增加原油期貨多單布局。

美元指數

截至 5 月 19 日當週，投機者繼續提高美元指數非商業期貨淨多單 847 口，至 17297 口，這已經是連續第 9 週加碼看多。

(圖表取自 countingpips.com)

這段期間內共增 10145 口，來到近 11 週以來新高，投機者自 2018 年 5 月 5 日起，已經連續 106 週維特看漲部位。

其他貨幣

本週其他貨幣的押注變化中，歐元多頭遭減碼 5578 口，英鎊及澳幣的空頭水位均增加，墨西哥披索在上週由多轉空之後，本週淨空單也再增加。

(圖表取自 countingpips.com)

英鎊本週已是連續第 11 週看壞，在這段期間，英鎊空頭共增 5.4 萬口，當前的淨空單為 18989 口，這是自 2019 年 12 月以來，近 23 週中最悲觀的水位。

澳幣投機者在過去 4 週中，有 3 週均增加看跌押注，也使澳幣的持倉來到自 3 月 10 日以來最看空的水準。投資者過去一段時間對歐元態度反覆，上週淨多單增加 1841 口，本週又大減逾 5000 口。

原油

大型能源投機商在 WTI 原油期貨市場上，又回到加布多頭格局，本週淨多單增 2584 口，至 54.3 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者連續第 2 週加碼多單，過去 7 週以來第 6 次加碼。在過去 7 週中，投機者的淨多單共增加 10.8 萬口，也使多頭連續第 6 週維持在 50 萬口以上。

國際油價已經連續 4 週上漲，WTI 期貨也已升至每桶 30 美元上方，上週五收近 33 美元。

黃金

投機者本週增加黃金淨多單 8960 口，至 25.1 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

黃金投機性部位本週為 3 週來首次上升，過去 2 週共減碼 19901 口。過去 6 週，黃金現貨價格一直維持在每盎司約 1735 美元的高位附近，

10 年期美債

本週大型投機者大減美債空頭部位，淨空單減 58355 口，至 9.3 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者在 2-3 月大幅減碼空頭之後，已由 2 月 11 日當週的淨空單 39 萬口大減，一度降至僅 3.4 萬口，不過近 7 週將空頭部位再增至 15 萬口之上，至本週又加速減持空頭。

VIX

本週投機者在 VIX 淨空單減少 4694 口，至 3.5 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是投機者過去 5 週以來，第 3 度減少看跌押注。自 2019 年 1 月以來，投機者已經連 71 週維持看空 VIX。