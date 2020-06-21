中國力推工業互聯網5年產值逾500兆元 鴻海Fii迎商機

中國上海市宣布實施「工賦上海」三年行動計劃、中國兩會《政府工作報告》中，也強調拓展工業互聯網全領域，法人看好，2025 年工業互聯網核心產業規模將可望達人民幣 (下同) 124 兆元、約新台幣 519 兆元，鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii) 可望因此受惠。

據上海市經信委發佈的消息，「工賦上海」三年行動計劃目標到 2022 年，實現工業互聯網核心產業規模達到 1500 億元，推動工業互聯網平台與 5G、人工智慧、區塊鏈等深度融合，打造 10 個「5G＋工業互聯網」先導應用；建立長三角工業互聯網平台應用創新體驗中心；聚焦航天航空、高端裝備、生物醫藥等區域重點產業，面向全球開放工業場景，培育工業互聯網標杆平台和龍頭企業等。

另外，中國兩會今年的《政府工作報告》中，提出發展工業互聯網，推進智能製造，也是工業互聯網連續第三年被寫入《政府工作報告》，但法人分析，與過去 2 年相比，關注重點從工業互聯網平台拓展到了工業互聯網全領域，各類提案主要集中在網絡、平台和安全三個方向。

法人分析，工業互聯網平台建設是核心，2025 年工業互聯網核心產業規模可望達 124 兆元，而鴻海旗下工業富聯在通信網絡設備、雲服務設備、精密工具及工業機器人等專業設計製造服務擁有領先地位，能提供以工業互聯網平台為核心的新形態電子設備產品智能製造，可望因此受惠，發展空間廣闊。