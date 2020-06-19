鴻海開始在美生產呼吸器 明年量產1萬台

電子代工大廠鴻海 (2317-TW) 與美國醫材廠美敦力 (Medtronic) 共同宣布，富士康完成美敦力認證，將開始在美國生產 PB560 呼吸器，預計明年將生產 1 萬台，鴻海指出，後續若有需要，產能可望再進一步倍增。

根據雙方的新聞稿內容，此次生產由鴻海子公司工業富聯操刀，在威州廠製造，美敦力則負責後續行銷以及販售。

鴻海表示，在充滿挑戰的時期，透過集團製造能力，將挽救生命的醫療設備推向市場，而因應全球需求，未來產能還能再提升至 2 倍以上。

美敦力則表示，呼吸器在對抗 COVID-19 方面至關重要，但目前沒有任何一家公司能夠滿足現階段呼吸機的需求，與鴻海合作立即增加生產能力，不僅滿足不斷增長的需求，同時也創造了靈活的製造模式。

美敦力日前啟動呼吸器開源計劃，公開共享 PB560 的設計規格後，在鴻海創辦人牽線下，雙方也因此展開合作。

據了解，美敦力 PB560 呼吸器於 2010 年推出，在全球超過 35 個國家及地區銷售，是一種緊湊，輕便的便攜式呼吸機，可以在臨床環境和家庭中使用，為成人和兒童提供移動呼吸支持。

而鴻海除了在美國威州生產呼吸器外，根據郭台銘幕僚先前透露，在台灣也會研究、開發、製造，以「在地生產、在地銷售」為原則，並會朝新一代呼吸器發展，讓一般普遍民眾都能方便使用。