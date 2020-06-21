新冠肺炎新藥研發露曙光 台廠可望加入美抗疫國家隊

美國負責新冠肺炎的資金補助計畫單位 BARDA，積極在全球尋找抗疫療法，並提供生技業者資金進行臨床開發，其中，台廠逸達 (6576-TW)、生華科 (6492-TW) 已取得入選門票，國鼎 (4132-TE) 則正在申請專家會議，若最終審查通過，業者將可望成為美國抗疫國家隊。

BARDA 是公共衛生出現緊急狀態時，為必需的疫苗、藥品、療法和診斷工具，進行開發和採購，並提供產業一體化、系統性的途徑。

BARDA 為加速開發抗新冠肺炎相關療法，贊助經費無上限，自今年 3 月初以來，已投入產業 25 億美元 (約新台幣 750 億元)，包括贊助阿斯特捷利康製藥公司 (AZ)12 億美元、嬌生公司 (J&J)10 億美元、贊助 Moderna 4.83 億美元加速疫苗開發、提供羅氏大藥廠 2500 萬美元，進行 IL-6 抑製劑的人體臨床試驗。

台生技廠中，生華科開發中新藥 Silmitasertib(CX-4945) 與逸達研發的新成分新藥 FP-025，兩家業者都已通過 BARDA 第一階段海選，後續將進行白皮書審查、口頭簡報、合約談判等程序，待所有流程順利完成後，將可取得 BARDA 資金贊助。

生華科指出，Silmitasertib 為特殊雙重作用機制，能抑制病毒在宿主細胞轉錄、複製，該藥物具抗新冠病毒潛力，目前已在美國、韓國及台灣進行膽管癌二期臨床試驗，陸續收案近 200 位病人。

逸達開發的 FP-025 為 MMP-12(基質金屬蛋白酶 - 12) 抑制劑，其中，當病患肺部損傷或發生纖維化時，MMP-12 的數值會增加並加劇病症惡化，據初步研究結果顯示，FP-025 可抑制 MMP-12；對於新冠肺炎患者，有望治療新冠病毒引起的肺部創傷與肺部纖維化。

國鼎自行研發新藥 Antroquinonol 已通過美國 FDA 核准，將進行新冠肺炎人體二期臨床試驗，期望今年 7 月中完成私募、資金到位後，可開始執行臨床試驗，預計最快明年第 1 季公布初步結果，同時，也已向 BARDA 申請專家會議。