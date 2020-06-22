盤前財經大事搶先讀2020年06月22日

今日操盤前瞻

台灣 5 月失業率

中國人行 LPR 貸款利率

法說會：合一、統一證、台數科

除權息：國巨、美食 - KY、榮剛、長亨、虹揚 - KY 等

〈台股風向球〉連假前疫情變數 + 法人結帳恐加重 端午變盤壓力增

法人指出，台股即便漲多回檔、季底結帳的賣壓增溫，但熱錢的簇擁銳不可擋，不過，接下來一周僅 3 個交易日，加上二次疫情不確定性升溫，及美中談判、兩韓地緣政治變數等，預料大盤將處整理格局，甚至不排除連假前季底結帳賣壓將擴大。閱讀全文...

〈觀察〉合一新藥解盲佳音 定價策略成未來獲利關鍵

中天生技 (4128-TW) 集團旗下合一生技 (4743-TW) 開發的糖尿病足慢性傷口潰瘍新藥 ON101，三期臨床試驗解盲結果達標，下一步將申請台灣、美國上市許可證，但市面上競爭業者少，加上美、中藥價連帶關聯大，如何定價，將成產品獲利關鍵。閱讀全文...

〈觀察〉離岸風電第三階段草案出爐 開發商摩拳擦掌

離岸風電第三階段區塊開發草案日前出爐，規則包括單一開發商、單一風場獲配容量上限，及國產化項目全數延續等，最快明年第 2 季將進行遴選，而已通過環評，但前兩階段未能取得開發資格的開發商，均摩拳擦掌，爭取區塊開發資格，其中以裝置容量最高、共 3 家外商握有股權的海鼎風電最受矚目。閱讀全文...

〈觀察〉PCB 廠緊抓明年成長契機 將陸續開出新產能

美中貿易戰未解、新冠疫情又打亂地球村的活動，市調機構原估今年全球 PCB 產業可望向上成長，但最新預測更新為今年估有 4.9% 負成長，而 2021 年在 5G 需求帶動下，產業年成長 5%，台廠健鼎 (3044-TW)、華通 (2313-TW) 及柏承 (6141-TW) 等新擴充產能，將在明年開出，迎接產業成長潮。閱讀全文...

〈觀察〉紫光 5G 晶片急起直追 聯發科三優勢站穩市占

紫光展銳上周宣布旗下第二款 5G 晶片將在年底前量產，成全球首款採 6 奈米 EUV 製程生產處理器，相比現有手機晶片採 7 奈米製程，較勁意味濃厚，不過，業界認為，聯發科具有處理器平台知名度高、積極定價策略與客戶關係緊密等三大優勢，仍可占據主流市占。閱讀全文...