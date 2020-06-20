三星、HTC 5G手機不到2萬元 價格戰提前開打

今年手機品牌陸續推出 5G 手機，不過價格動輒 3 萬元起跳，瞄準高階用戶市場，原市場預期，明年平價 5G 手機才會發酵，但隨著宏達電 (2498-TW) 與三星陸續推出不到 2 萬元的 5G 機種，顯示手機價格戰已提前開打。

全球迎接 5G 時代到來，包括三星、華為、LG、SONY 等品牌，相繼推出 5G 旗艦機，但受到新冠肺炎疫情影響，加上 5G 手機選擇性不高、5G 網路範圍有限，種種因素下，影響消費者購買意願。

以三星今年初發表的首支 5G 手機 Galaxy S20 系列來看，入門款售價 1199 美元、台灣售價 32900 元，據市調機構 Strategy Analytics 統計，三星 Galaxy S20 系列第 1 季在美國出貨量僅 330 萬支，且三星第 1 季全球手機出貨量 5830 萬支，年減 18%。

宏達電日前發表全球首款台製 5G 手機 htc U20 5G，採用高通 Snapdragon 765G 處理器，支援 SA 跟 NSA 雙模式及 5 鏡頭，售價 18990 元；三星更推出美國最低價的 5G 手機 Galaxy A71，同樣搭載高通 Snapdragon 765G 處理器，售價僅 599.99 美元 (約新台幣 1.8 萬元)。業界分析，原預期 5G 手機價格持續偏高，但就以目前市場狀況、消費者需求來看，5G 手機價格會快速下滑。

隨著中階 5G 機種陸續亮相，中華電行動分公司總經理陳明仕日前也指出，5G 明年將快速起飛，尤其下半年開始將陸續出現萬元以下的中低階 5G 手機，4G 手機可能陸續退出市場。