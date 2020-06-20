台榮擬投資建立酒精產銷體系 將成營運第四支腳

台榮產業 (1220-TW) 今 (20) 日召開股東會，會中並通過每股配發現金股利 0.6 元，為近三年新高，同時，總經理陳英凱會後指出，台榮在台投入生產酒精的目標不變，今年將以先引進進口產品，建立市場通路，第三季開始設立實驗型生產線。

台榮規劃投入開發酒精的生產，設廠地點選擇在雲林的虎尾廠廠區，如計畫成真，台榮的產品項目將由生產飼料、玉米澱粉及高果糖漿再向前跨大步，酒精廠的設廠規模預計為年產 3 萬噸。

陳英凱指出，台灣的酒精多數仰賴進口，今年全球第一季疫情高峰期間，防疫酒精一瓶難求，包括台糖、台酒公司緊急投入生產，目前需求雖已趨於平緩，但酒精原料在產業的實際應用上不只於此，評估發現，包括製酒、醫療、製藥、電子等廣泛的產業對於酒精原料也有高度的需求，在台榮雲林虎尾廠廠區仍有設廠用地支應下，評估在當地開發酒精生產線。

台榮雲林虎尾廠廠區目前生產玉米澱粉及高果糖糖漿；而高雄路竹廠區則以生產包括供應禽畜及水產的飼料。去年台榮營收 24.42 億元，營收比重分別玉米澱粉占 23.87%，果糖占 33.25%，比重最高的仍為飼料的 43.27%。陳英凱指出，目前國際玉米價格因使用於生產酒精燃料需求走低，相對有利於台榮原物料成本的降低。

陳英凱指出，台榮成立於 1969 年已逾 50 年，但今年第一季以來所面臨的疫情衝擊不小，但經營團隊已盡全力排除將衝擊降至最低，