鎖定電動車新藍海 兆豐、華銀搶發聯名卡固樁

環保意識抬頭帶動電動車市場商機，更成為信用卡業者聯名新對象，兆豐、華南銀行分別與 Gogoro、PGO 合推聯名卡，主打「省荷包」推出購車分期零利率、電池月租費現金回饋等優惠，同時將優惠擴大至生活消費，提高卡友黏著度。

兆豐銀行與電動機車龍頭 Gogoro 合推的祭出 5% 現金回饋「無上限」向車主招手，只要是採用 Gogoro Network 智慧電池的電動車，刷卡支付電池費用一律享有月租費 5% 回饋，且回饋率沒有天花板上限，等於 YAMAHA、PGO 與宏佳騰等車主都適用。

購車分期付款部分，兆豐銀表示，刷 Gogoro 聯名卡全車系都可享 24 期零利率優惠，選擇指定車款分期數更可延長為 30 期同樣是零利率，首刷滿額還有 1000 元刷卡金回饋。

除了購車、電池費用優惠，平日刷卡消費也可享有一般消費最高 1.5%、網購最高 2.5% 回饋，讓信用卡優惠擴及到日常生活的各層面。

華銀則與由 PGO 攜手合作，預定 7 月 1 日正式推出「PGO 聯名卡」，卡片優惠除提供購買 PGO 全車系車種尊享 24 期分期零利率，刷卡繳 Gogoro NetworkTM 電池資費享最高 8% 現金回饋，只要是 Powered by Gogoro NetworkTM(PBGN) 智慧電動機車車主使用該卡，皆可同享繳電池資費最高 8% 現金回饋優惠。

華銀表示，「PGO 聯名卡」結合「信用卡」與「悠遊卡」兩大功能，同時具備信用卡簽帳支付、交通電子票證及小額付款等功能，華銀表示，刷「PGO 聯名卡」購買 PGO 全車系車種可享 24 期分期零利率、電池資費最高也有 8% 現金回饋；刷卡支付二輪保養刷卡享 95 折優惠、購買機車精品也有 9 折折扣。

另外，在一般消費最高 5% 現金回饋，單筆消費滿 3000 元還一樣能享 3 期分期零利率，有助於減輕卡友消費的資金壓力。