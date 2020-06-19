傳產、電子撐場 指數站穩11500點周K收紅

台股今 (19) 日受惠於新台幣升勢，激勵資產概念股翻揚，在紡織、電子撐場下推升指數走揚，儘管盤中一度翻黑拉回，終場在尾盤大單敲進下小漲 1.53 點站穩 11500 點，收在 11549 點，成交量放大至 2506 億元，周 K 收紅。

權值三王今天股價平盤震盪，台積電今天平盤作收，股價收在 314.5 點；大立光與鴻海則在平盤之上整理。

紡織族群挾資產題材，隨新台幣升值激勵股價翻紅，包括南紡、佳和、宏洲、年興、利華、怡華與宏遠等 7 檔個股全數亮漲停紅燈，新紡與力鵬也有 7% 以上漲幅。

半導體族群中，虹揚 - KY、揚智、愛普在資金簇擁下股價攻上漲停關門，迅杰、聯發科也有 6% 以上漲幅，景碩、致新、義隆、菱生、易華電、瑞昱也有 3% 以上漲幅。

先前受資金追捧的生技族群則呈現漲多拉回，和康生股價跌停鎖死，ABC-KY、中化生、生達重挫逾 5%；但新藥研發相關類股，包括合一、太景 - KY 則雙雙攻上漲停板。

法人指出，台股資金輪動目前轉進有防疫、新藥研發題材加持的生技族群，以及具備資產題材的紡織，帶動部分低價個股股價翻揚，但要注意的是，目前美中貿易摩擦懸而未決，國際疫情反覆，加上中印邊界衝突攪局，台股又已邁入高檔賣壓區，短線拉回機率不低。