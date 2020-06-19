三大法人土洋對作 內外資同步調節富邦VIX共11萬餘張

台股今 (19) 日在傳產、電子拉抬下，守住 11500 點關卡，三大法人賣超 84.42 億元，其中外資與自營商同步調節富邦 VIX，合賣超 11 萬張，並同步加碼元大滬深 300 正 2。

三大法人今天內外資對作，外資大賣台股 84.42 億元，自營商與投信分別買超 13.93 億元、3.84 億元。

外資買超前五大標的元大滬深 300 正 2 (2.3 萬元)、群創 (1.2 萬張)、寶成 (9982 張)、台達電 (6505 張)、元大台灣 50 反 1(6338 張)；賣超前五大標的分別為：6.3 萬餘張、元大金 2.4 萬張、永豐金 2.1 萬張、開發金 1.7 萬張、台新金 1.4 萬張。

自營商買超前五大標的分別為：元大滬深 300 正 2(1.7 萬張)、元大高股息 (8888 張)、富邦印度正 2(4328 張)、元大全球未來通訊 (3293 張)、友達 (2844 張)；賣超前五大：富邦 VIX(5.2 萬張)、元大台灣 50 反 1(1 萬多張)、FH 富時不動產 (2065 張)、富邦 NASDAQ 反 1(1892 張)、新光金 (1677 張)。

投信買超前五大標的分別為：友達 (1.4 萬餘張)、福懋 (1.1 萬餘張)、京城銀 (9122 張)、亞泥 (7192 張)、緯創 (6735 張)；賣超前五大為寶成 (1.8 萬張)、大成鋼 (1.4 萬張)、中信金 (1.3 萬張)、群創 (1.1 萬張)、長榮 (6010 張)。