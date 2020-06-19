〈佳世達股東會〉顯示器下半年出貨續強 全年市占率上看2成

佳世達 (2352-TW) 受惠在家上班、遠距教學，帶動顯示器需求成長，資訊產品事業群總經理黃漢州認為，下半年出貨可望優於上半年，與整體顯示器產業面臨衰退壓力，佳世達可望逆勢成長，市占率上看 2 成。

黃漢州表示，歐美鎖國封城後，宅經濟及企業用的訂單如雪片般飛來，不過，到 5 月下旬後，從原先企業型大規模訂單，轉變成大尺寸、電競等消費性為主的需求強勁，成長幅度 40-80% 不等，也推升目前稼動率近滿載。

展望下半年，黃漢州認為，雖然工控、汽車、航太等顯示器產品需求還要觀察歐美復工狀況，但線上教學成為趨勢，預計家庭需求動能延續，下半年出貨可望優於上半年。

黃漢州預估，顯示器營收上下半年比重約 48:52，與整體顯示器產業全年面臨 3-5% 衰退相比，佳世達全年仍可逆勢成長，市占率也可望由 18% 增加 1-2 個百分點，挑戰 20% 大關。

據了解，佳世達目前在顯示器仍維持穩定的領導地位，排名全球第二，公司表示，將持續拓展高階、高單價、專業顯示器及醫療顯示器；另外，佳世達投影機在 DLP 投影機領域排名第一，也是國內唯一同時具有 DLP 及 LCD 兩大投影技術的製造廠商，也持續朝高解析度和高價值應用拓展。