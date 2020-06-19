三星獲選成為加拿大電信商Telus的5G設備供應商

據報導，南韓科技巨頭三星電子在週五 (19 日) 表示，三星電子已經與加拿大電信公司 Telus 簽署了合作協議，將成為 Telus 的 5G 網路建設設備供應商。

三星是與 Telus 簽署合作協議的第三家 5G 設備供應商。在本月初，Telus 已經與歐洲的諾基亞和愛立信簽署了供應商的合作協議。如今飽受爭議的華為則並沒有獲選。

三星表示，與 Telus 的合作訂單，將為「三星作為加拿大主要電信供應商之一」的地位打下基礎。此外，該公司在過去 7 个月内，已在加拿大、美國、紐西蘭簽署了四份新的合約。

三星同時也是南韓當地電信運營商 SK Telecom、KT 和 LG Uplus 於 5G 網路設備的主要供應商，該國的 5G 網路於去年 4 月開始啟用。該公司在先前曾表示，目標是在 2020 年全球電信設備市場中達到 20% 的市占率。

三星總裁兼網路業務主管 Paul Kyungwhoon Cheun 表示：「我們很高興能夠獲得 Telus 的信任，充分利用我們在多個主要市場的 5G 商業成功經驗，來共同推出 5G 網路服務。」此外，他也表示：「作為 5G 領域的長期創新者，三星期待為 Telus 帶來支持，並通過卓越的 5G 網路解決方案，來拓展加拿大 5G 新視野。」

Telus 公司總裁兼執行長 Darren Entwistle 則表示：「我們很高興選擇三星作為我們行動通訊服務的 5G 網路供應商，得以充分利用三星的 5G 解決方案來增進網路能力，帶來更卓越的連接和先進技術。」

Telus 則表示，作為第一波計畫的一部分，該公司將在溫哥華、蒙特利爾、卡爾加里、埃德蒙頓和大多倫多地區推出 5G 網路服務，並計劃在今年年底之前在其他 26 個市場推出相關服務。Telus 的客戶目前無需為 5G 網路支付額外費用。