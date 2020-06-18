勝過Oppo 三星Q1重奪東南亞智慧型手機市場龍頭

根據市場調研公司 Counterpoint Research 公布的最新報告顯示，南韓科技巨頭三星電子擊敗了中國競爭對手，重新奪回了今年第一季東南亞智慧型手機市場的龍頭地位。

數據顯示，在 1 至 3 月份的第一季期間，三星在東南亞智慧型手機市場的市占率為 18.9%，較位居第二的中國手機製造商 Oppo 高出 0.2 個百分點。此外，小米則以 14.8% 排名第三，其次是 Vivo 的 13.6% 和 Realme 的 7.3%。一直以來，三星一直在東南亞市場中名列前茅，但在去年第四季，一度被 Oppo 所擊敗。

Counterpoint Research 表示，東南亞地區高階智慧型手機的越來越受歡迎，對於三星來說將是個好兆頭。數據顯示，第一季價格低於 100 美元的廉價智慧型手機佔東南亞市場的 27%，低於去年同期的 46%。相比之下，價格在 600 美元至 900 美元之間的智慧型手機占比在第一季從 4% 增加到 10%。

報告指出，新冠肺炎型疫情大流行的背景下，三星一直在努力抵禦中國手機製造商擴大平價手機市場的挑戰。中國科技巨頭華為在 4 月份超越三星，成為全球最大的智慧型手機供應商。

數據顯示，華為佔據了全球智慧型手機市場 21.4% 的市佔率，超過了三星 19.1% 的市佔率。不過，以第一季的業績而言，三星仍然是最大的智慧型手機供應商，市占率為 18.5%，高於華為的 14.2%。

業內觀察家表示，最近中國手機製造商的成長是由於中國從疫情中恢復得相對較快，並且主要依靠國內銷售市場。另一方面，由於歐洲等主要市場仍處於防疫封鎖的狀態，也使得三星在最近幾個月面臨更多的挑戰。