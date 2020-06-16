全美最便宜5G手機！三星Galaxy A71 5G週五強勢問世

三星 (005930-KR) 週一宣布，Galaxy A71 5G 將於週五在美國推出，空機定價 599.99 美元，較 T-Mobile 推出的 OnePlus 8 售價還少 100 美元，將成為全美目前最便宜的 5G 手機。

三星 A71 5G (來源：三星）

相較三星 Galaxy S 系列手機 (例如今年初推出的 S20 系列)，A 系列手機價格更親民。雖然都搭載 5G 功能，但 Galaxy S20+ 和 Galaxy S20 Ultra 也支援美國電信商提供的更快速的 mmWave 5G 網絡，而本週五將推出的 A71 5G 則不支援 mmWave 5G 網絡。

然而，大眾多數現階段不需要支援 mmWave 5G 網絡的手機，因為該網絡目前僅特定城市內有限地區使用。

三星 A 系列手機以塑膠材質打造，搭載中階的高通處理器，並非像 S 系列那樣由金屬和玻璃打造，也非使用像 S20 系列那樣的高階處理器。

Galaxy A71 5G 採用 6.7 吋大螢幕，支持快速充電且儲存容量大，具備多相機鏡頭，可讓使用者一鍵拍攝特寫和廣角照片。

Galaxy A71 5G 將透過 T-Mobile 和 Sprint 推出，三星表示，今年夏季稍晚 AT&T 和 Verizon 也將銷售 Galaxy A71 5G 其中一個版本。