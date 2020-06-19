中國歐盟商會主席：美中科技戰對歐洲的風險大於疫情

儘管新冠肺炎 (COVID-19) 疫情狀對全球經濟、供應鏈和市場需求帶來了嚴重衝擊，但是，對於中國歐盟商會主席伍德克 (Joerg Wuttke) 來說，想到歐洲可能成為美中科技戰中的犧牲品，更是讓他徹夜難眠。

Wuttke 表示，由於疫情所帶來的不確定性，歐洲企業目前正在「黑暗中航行」。但是，他認為疫情是一個可以應對的挑戰。相反地，陷入中美之間的交火，對於歐洲來說是一種長期威脅。「當兩隻大象跳舞時，你很難站立在旁邊並且不被影響。」Wuttke 說道。

此外，Wuttke 也表示，當涉及到中美貿易戰、科技戰，甚至是金融戰的可能性時，將會持續更長的時間，也將更具破壞性，並且肯定會帶來巨大的不確定性。「我們中國歐盟商會不僅是完全依賴美國半導體，對中國也是一樣，中國也是我們巨大的市場。當然，我們最的擔心是，如果美國或中國問我們，要我們選擇是合作還是反對。」Wuttke 說道。

美國以國家安全為由，於去年 5 月份將中國華為列為貿易黑名單當中，美商務部長 Wilbur Ross 也在週三 (17 日) 重申表示，這些擔憂仍然存在，尤其是針對 5G 建設方面。此舉有效地禁止了美國企業與華為之間的業務，並且加劇了世界上兩個最大經濟體之間的貿易戰。

Wuttke 表示，儘管進行了多年的遊說，但歐洲企業在中國以及 5G 等新興技術領域仍然面臨著不公平的競爭環境。舉例來說，愛立信正在爭取在中東、非洲和亞洲的訂單，當然，包含在中國與華為競爭。但是愛立信根本很難在中國競爭，因為中國在 5G 潛在市場中的佔比高達 50%。