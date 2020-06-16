安謀中國CEO撤換爭議 突顯美中科技戰下企業難題

近日軟銀 (SoftBank) 旗下英國晶片設計商 Arm 與中國合資公司安謀科技 (安謀中國)，有關董事長兼執行長吳雄昂 (Allen Wu) 遭撤換的激烈爭議，引發了產業人士的高度關注。

自上週三以來，這場針鋒相對變得更撲朔迷離。Arm 和安謀中國在任命吳雄昂的議題上發生了激烈的衝突。Arm 指出，安謀中國的董事會投票決議免去吳雄昂的職位，並任命 Ken Phua 和唐效麒擔任臨時聯席執行長。安謀中國是由 ARM 與數家投資者合資持有的。

但是，安謀中國卻表示，該公司沒有人事異動發生，吳雄昂將維持職位繼續領導公司。ARM 隨後反擊表示，由於調查發現了吳雄昂出現利益衝突和違反員工守則的行為，吳雄昂已被解職。

在科技業遭受中美之間日益緊張的局勢所衝擊的如今，此事件也引發了關於 Arm 如何成功地在衝突的需求之間進行操作的問題。

Arm 將中國視為主要營收來源，在中國合資企業中僅持有少數股權，旨在使 Arm 能在迅速發展的中國市場開展更多業務。但是，在 2018 年的交易中，Arm 以 7.75 億美元的價格向中國投資者財團出售了當地子公司 51% 的股份，已經大大削弱了母公司對該國業務部門運營的控制權。

安謀中國本身認為，該公司在法律上是中國實體，英國母公司無權罷免該公司的執行長。根據原始交易的條款，安謀中國不僅可以充分利用其母公司的知識產權，還可以接管其在中國的所有現有業務，資產和員工，並成為技術許可和客戶服務的獨家渠道。

業內消息人士稱，此一身份問題已成為一個難題。業內消息人士表示：「安謀中國希望擁有更大的自治權。但是，在地緣政治緊張局勢下，應該將其視為英國公司還是中國公司，已經成為一個很難回答的問題。」

Arm 在中國的最大客戶是華為，不過，如今中國科技企業是美國在國安議題上嚴厲打擊的對象，這種關係使 Arm 處於尷尬境地。去年，當美政府將華為列入貿易黑名單時，Arm 不得不暫停對這家中國公司的支持。

業內消息人士表示：「我們不時聽到安謀中國希望與當地合作夥伴以及政府建立更緊密的合作關係，但英國母公司對這些合作並不感到滿意。」

安謀中國更是在週一 (15 日) 於官方微信上發布了由十多位經理共同簽署的支持吳雄昂的備忘錄，吳雄昂對英國母公司的挑戰進一步加劇。文中指出吳雄昂是一位偉大的領導人，為建立一個良好的生態系統做出了巨大貢獻，並表示安謀中國的營收和獲利每年都在強勁增長。

分析師 Shih Po-jung 表示：「對於 Arm 而言，成立像安謀中國這樣的部門來負責該國的所有技術許可和運營，卻並不真正擁有對該部門的完全控制權是不尋常的。安謀中國的存在使 Arm 在為爭奪領導者地位而競爭時，被夾在世界兩大強國之間。Arm 很難劃分界線，因為該公司還擁有一支龐大的美國研發團隊。」