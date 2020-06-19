〈彰銀股東會〉彰銀改選公股遭翻盤 三席獨董全軍覆沒

鉅亨網記者郭幸宜 台北 2020年6月19號13點57分

彰化銀行 (2801-TW) 董事改選結果出爐，出乎意料台新金推薦的三席獨董全數當選，全面掌握董事會的審計委員會，一般董事部分，公股陣營拿下 4 席一般董事與 1 席自然人董事，財政部僅維持原本的 5 席董事 (4 席一般 + 1 席自然人)，公股意外吞敗仗。

彰銀今 (19) 日召開股東會進行董事改選，將選出 6 席一般董事、3 席獨立董事，本屆董事會隨著龍巖總裁李世聰退出，所遺留的一席一般董事成為財政部與台新金爭取的關鍵席次。

彰銀今天股東會現場依舊維持 9 成以上的高出席率，董事改選投票從上午 11 點 50 分開始投票，直到中午 12 點 35 分結束後，出席投票率高達 92.576%。

選舉結果揭曉，公股陣營雖拿下 4 席一般董事加 1 席自然人董事，但獨立董事卻意外全部失守，由於獨董為審計委員會成員，所有議案送交董事會必須先通過審計委員會這一關，如今公股獨董全面失守，未來在董事會影響力大大減弱。

選舉結果揭曉，公股陣營當選一般董事名單包括凌忠嫄、黃瑞沐、蕭家旗、張建一，以及自然人董事李文雄；台新金僅陳淮舟以自然人身分當選。