〈廣達股東會〉林百里：宅經濟動能延續 上半年可望成長 Q3訂單強Q4也樂觀

代工大廠廣達 (2382-TW) 今 (19) 日舉辦股東會，董事長林百里表示，後疫情時代改變人類生活，預期宅經濟的趨勢將延續，AI、5G 應用逐步發酵，上半年廣達營收還是會成長，第 3 季訂單也很強，第 4 季更樂觀看待。

廣達 5 月合併營收達 933.47 億元，月增 11.93%、年增 5.27%，為近 6 個月新高，累計今年前 5 月營收 3670.09 億元，年減 5.44%，以此來看， 6 月營收可望大跳升，也顯示第 3 季旺季前客戶拉貨力道不俗。

法人指出，廣達前 5 月營收年減幅持續收斂，隨著下半年展望正向，全年營收可往較去年成長。

林百里表示，疫情爆發初期很擔心，但隨著疫情發展，也改變人類生活，促進網路經濟發達，新生活運動將帶來更多宅經濟、網路商機，包含在家學習、在家娛樂、在家工作等，廣達筆電、雲端、智慧裝置等產品都將受惠，這是很好的成長機會。

林百里指出，隨著宅經濟發酵，下半年樂觀看待，第 3 季筆電、雲端需求仍強，也因宅經濟帶動，很多應用從手機再度回到筆電、雲端應用，包含學習、電競、娛樂等，也有消費者開始汰舊換新，預期明年景氣仍會不錯。

談及疫情改變，林百里表示，開會可以透過線上會議進行，不用走進會議室，讓他有時間思考做更有效率溝通、應用，改變人類學習模式，相信未來在 AI 雲端、5G 發展下，網路經濟將更蓬勃發展，創造更多智慧生活新應用。

廣達今日股東會也通過去年財報與盈餘分配案，每股將配發 3.7 元現金股利。