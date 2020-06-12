彰銀案公民股再度駁火 財政部：台新金想退場先提具體辦法

台新金 (2887-TW) 今 (12) 日再度就彰銀 (2801-TW) 經營權槓上財政部，重話反批政府有欺騙外資之嫌，財政部對此回應，台新金屢次表態有意退場，顯示對於彰銀無心長久經營，但迄今卻無具體計畫要求台新金應具體提出可行辦法，呼籲台新金別老是講空話。

彰銀 19 日將召開股東常會進行董事改選，讓纏鬥 15 年的彰銀經營權之爭再度浮上檯面，台新金總經理林維俊今天重話砲轟，財政部把台新金 2005 年處理彰銀呆帳的爛攤子歸咎於台新金經營績效欠佳，有欺騙誤導投資人的嫌疑，並再度呼籲政府應拿出具體方案，要進要退台新金都願意配合。

對於台新金的批評，財政部也不甘示弱反擊，台新金屢次表達有意退場，顯然對彰銀並無長久經營的理念，更何況台新金一直主張進退都可以配合，但遲遲沒有提出具體方案，要台新金別老是講空話。

財政部呼籲，基於「金金分離」原則，建議台新金應盡快提出可行方案，再視情況因應。

至於經營績效部分，財政部指出，攤開彰銀成績單可發現，台新金主導彰銀經營權期間，從 2006 年到 2010 年期間有 5 成以上獲利來自於呆帳回收，2014 年公股重掌兵符後，銀行開始恢復靠利息、手續費核心業務挹注獲利，呆帳回收挹注獲利比重也低於 2 成以下，去年來自呆帳回收比重更不到一成。

財政部強調，2014 年取得彰銀經營權後，透過深化董事會職能，大幅提升彰銀獲利績效，每年也持續穩定配息回饋股東，彰銀日前更獲得公司治理評鑑前 5% 及金融保險業前 4 名之佳績，顯示經營績效不俗。