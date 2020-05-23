傳台新金有意退出彰銀？ 財政部認同：符合金金分離

彰化銀行 (2801-TW) 將在 6 月 19 日進行董事改選，日前有媒體報導，台新金 (2887-TW) 董事長吳東亮萌生退場念頭，財政部對此認為，台新金退場有助於落實「金金分離」機制，財政部予以尊重。

彰銀經營權之爭自 2005 年台新金入主躍居彰銀第一大民股後，雙方纏鬥歷時 15 年之久，2014 年台新金痛失經營權後更不惜與財政部對簿公堂，相關民事訴訟去年遭最高法院發回高院更審，近期即將再度開庭審理。

而台新金有意放手彰銀的傳聞並非空穴來風，彰銀董事會日前通過，台新金持有的彰銀私募股可以公開發行方式出脫持股，被視為是台新有意退場的「前奏曲」，現在又傳出雙方有意「坐下來好好談」，被外界解讀經營權之爭可望落幕。

財政部晚間發布新聞稿強調，2014 年台北地院認定彰銀 2005 年發行特別股並移轉經營權屬於一次性合約，財政部也在 2005 年履約，沒有違約的問題；就連最高院的判決也直陳，如果雙方有繼續性契約關係，台新金要求財政部支持其取得彰銀經營權之時間迄今已逾 13 年是否已超過合理範圍？而股份與表決權長期分離，也不利於公司治理。

財政部指出，財政部與台新金控之間沒有涉及整併的議題，且台新金自 2006 年起多次意圖整併彰銀，2014 年董事改選時，堅持董事席次過半 (9 席董事擬取得 5 席一般董事)，只同意提供財政部 1 席一般董事席次，不符股權實力原則，財政部基於維護公股權益立場，自然無法接受。