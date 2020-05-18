廣達看好宅經濟 將支撐雲端伺服器、筆電需求成長

代工大廠廣達 (2382-TW) 營業報告書出爐，董事長林百里表示，去年是廣達邁入下一個 30 年的關鍵年，也是公司 AI 轉型的元年，展望今年，將聚焦在研發創新、製造升級，發展 5G、AI 應用，近期也看好在宅經濟的帶動下，將支撐雲端伺服器、筆電持續成長。

林百里表示，今年新冠肺炎 (COVID-19) 在全球肆虐，加上原油價格波動，導致各國經濟活動停滯，全球醫療及經濟體系也面臨挑戰，廣達今年仍將聚焦在研發創新、製造升級，掌握 5G 發展脈動、發展 AI 應用、連結雲端科技與物聯網 (IoT)。

5G 方面，廣達持續開發 5G 端到端硬體產品與解決方案，並與電信設備商合作，研發 5G 基礎建設產品，協助建置微型資料中心、提供邊緣運算服務需求；AI 技術開發方面，則將擴展智慧醫療領域版圖，從 Algorithm(演算法)、Big Data(大數據)、Cloud(雲端) 及 Device(設備) 方向切入，並成立 AI 實驗室 (QAIL)，同時也攜手政府、產業界共同打造台灣 AI 雲。

另一方面，林百里指出，近年宅經濟在寬頻、雲端基礎建設成熟下已成為趨勢，加上近期因居家上班、遠端學習等避疫措施所衍生的運算需求，可望在企業外包運算外，支撐雲端伺服器業務穩健成長，筆電等終端產品也可望受惠。

全球布局方面，林百里表示，去年因應美中貿易戰，為協助客戶避免貿易衝突導致的損失及稅務成本，廣達擴充台灣製造產能，同時也在泰國建立新生產基地，透過分散生產、提高地區產能機動性，化解產能過度集中風險，其中台灣製造基地，將導入工業 4.0，提高自動化生產比重與工廠效能。