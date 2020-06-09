商用、教育筆電出貨旺 廣達5月營收月增逾1成 創半年新高

代工廠 5 月營收出爐，受惠遠距商機發酵，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)5 月筆電出貨維持高檔，廣達營收更月增逾 1 成，創下近半年單月新高，展望未來，業者看好，遠距商機可望延續至第 3 季初，帶動商用、教育筆電出貨將維持高檔，不過整體下半年需求仍須觀察歐美消費市場恢復程度。

廣達 5 月合併營收達 933.47 億元，月增 11.93%、年增 5.27%，為近 6 個月新高，累計今年前 5 月營收 3670.09 億元，年減 5.44%，5 月筆電出貨量為 470 萬台，月增 2.1%，再創近年來單月新高，累計今年前 5 月出貨 1660 萬台，超越去年上半年出貨。

廣達表示，受惠遠距商機，主打教育市場的 Chromebook 需求暢旺，加上客戶高階機種陸續出貨，預期 6 月筆電在季底拉貨、遠距商機延續下，出貨將維持相對高檔。

展望下半年，廣達指出，筆電等消費性產品還要觀察市場需求回溫，伺服器則仍維持高檔，營收保持年增雙位數目標。

仁寶 5 月合併營收 875.5 億元，月減 7.06%，年增 3.61%，累計今年前 5 月營收 3640.02 億元，年減 3.45%。

仁寶表示，5 月出貨維持高檔，單月筆電出貨量達 420 萬台，月減 2.3%、年增 5%，累計前 5 月筆電出貨 1630 萬台，非個人電腦方面，受惠遠距商機、客戶庫存回補，需求維持高檔，其中教育平板出貨強勁。

展望未來，仁寶指出，第 2 季受惠遠端工作、遠距教學商機，商用、教育產品客戶追單力道強勁，整體出貨大幅增加，上半年力拚持平去年，但由於第 2 季基期墊高，預期第 3 季個人電腦成長幅度有限，非個人電腦包含平板、IoT、穿戴裝置等，則因多屬消費性產品，下半年需求可望明顯回溫。