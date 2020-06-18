員工涉詐貸3億炒房 兆豐銀：有擔保品損失有限

兆豐銀行驚傳行員涉嫌內神通外鬼，與地政士、房仲合謀虛增成交價格向銀行詐貸 3 億多元炒房，讓兆豐銀行放款風險升溫；兆豐銀對此回應，目前有疑慮列管案件共 26 件，其中半數仍正常還款且都有設定擔保品抵押，損失有限。

兆豐銀行新店分行傳出石姓職員涉嫌勾串從事房仲的前夫與地政士等人 5 人，透過人頭購買中古屋後，再交由地政士協助辦理過戶，並由任職銀行的石姓員工灌水成交價格購自行核貸，共累積 24 房屋貸款案，前後共得手 3 億元貸款資金。

據了解，調查後發現，石女在新店分行任職期間，負責房貸與個金信貸業務，涉嫌在 104 年 6 月到 106 年 11 月期間，與前夫、地政士等人合謀鎖定雙北地區、總價約 1 千多萬元的中古屋，透過人頭出面交涉購屋，並利用職務之便虛增成交價格後自行核貸。

舉例來說，石女經手某戶中古屋實際成交價格約 1250 萬元，但核貸時卻將成交價灌水膨脹至 1900 萬元，累計兩年多期間共得手約 3 億多元的貸款金額，讓兆豐銀放款風險因此大增。

兆豐銀行表示，該案是銀行主動發現 104 年 6 月到 106 年 11 月期間部分房貸放款案有異常，因此主動通報檢調單位協助調查；台北地檢署今 (18) 日兵分多路搜索並約談相關人等到案說明，訊後全案已涉嫌違反《銀行法》與偽造文書等方向偵辦。

兆豐銀說明，目前共有 26 件房貸案因有疑慮列管，其中有半數正常還款繳息，其他案件則進行催繳與拍賣等程序，強調房貸都有設定抵押擔保品，銀行損失有限。

而為亡羊補牢，兆豐銀也積極強化不動產鑑價系統，透過 e-map 自動連線外部具公信力的資料庫，去除人為判斷避免弊端，並將不良地政士建檔管理，防範類似事件重演。